Presse: Großreederei MSC erwägt Gebot für Billigfluglinie Easyjet

dpa-AFX · Uhr
MAILAND (dpa-AFX) - Die Billigfluglinie Easyjet ist laut einem Medienbericht erneut in das Visier von Kaufinteressenten geraten. Unter anderem lote aktuell die Schweizer Großreederei MSC gemeinsam mit einem Investmentfonds ein Angebot aus, berichtete die italienische Zeitung "Corriere della Sera" am Dienstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Easyjet selbst wollte die Informationen der Zeitung nicht kommentieren, MSC dementierte gegenüber dem Blatt eine Beteiligung an Gesprächen. Der Aktienkurs von Easyjet schnellte auf die Nachricht hin kurz nach dem Handelsstart um rund zehn Prozent nach oben.

Auch andere Akteure hätten ein Auge auf Easyjet geworfen, schrieb die Zeitung weiter. Die Optionen reichten vom Kauf einer Mehrheitsbeteiligung bis hin zur vollständigen Kontrolle. Die Erwägungen seien aber erst im Anfangsstadium.

Easyjet kommt derzeit auf eine Marktbewertung von umgerechnet auf rund 4 Milliarden Euro - eine Summe, die laut Corriere bei den möglichen Investoren als interessant angesehen wird. Schon im Jahr 2021 war die Fluggesellschaft das Objekt eines Übernahmeversuchs: Damals wollte die Konkurrentin Wizz Air aus Ungarn Easyjet übernehmen, doch die Briten lehnten die Offerte als zu niedrig ab.

Nach Einschätzung von Bernstein-Analyst Alex Irving ist ein Deal auch dieses Mal alles andere als gewiss. Für den Branchenkenner erschließt sich die industrielle Logik einer Übernahme durch MSC nicht sofort, wie er in einer Studie vom Dienstag schrieb. Womöglich wollten die Reederei und der Investor einfach nur eine profitable Airline besitzen, die in einem kapazitätsbeschränkten Sektor agiere. Vielleicht könnte es am Ende auch zu einem Verkauf von Easyjet kommen, da die Briten ohnehin gut zu einer der großen Fluggesellschaften passen würden.

Die Reederei MSC hatte bereits 2022 Interesse an einer Fluggesellschaft bekundet: Damals wollte sie zusammen mit der Lufthansa die Mehrheit an der italienischen Fluggesellschaft Ita übernehmen, sprang später aber ab./tav/stw/mis

