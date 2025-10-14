Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Gaza/Israel

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Gaza/Israel:

"Es ist gut, dass die Geiseln frei sind, so wie es gut war, dass am Freitag in Gaza die Kämpfe aufhörten. Trump hat sich dafür am Montag mit einem jovialen Auftritt von der Knesset feiern lassen. (.) Dass die Entwicklung schon in Richtung eines ganz neuen Nahen Ostens geht, in dem das "Zeitalter des Terrors und des Todes" zu Ende sei, wie er sagt, ist aber ungewiss. (.) Trump setzt auf Wiederaufbau, Handel und den Ausgleich zwischen den arabischen Ländern und Israel. Da lag er schon in seiner ersten Amtszeit richtig. Und vielleicht ist das tatsächlich ein Weg in eine bessere Zukunft der Region, auch wenn ein palästinensischer Staat in Trumps Friedensplan nur weit hinten vorkommt. Wenn die arabischen Regierungen Gaza zu ihrem Projekt machen, dann wäre schon viel gewonnen."/DP/jha