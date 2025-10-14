Pressestimme: 'Heilbronner Stimme' zu Nahost
dpa-AFX · Uhr
HEILBRONN (dpa-AFX) - "Heilbronner Stimme" zu Nahost:
"Donald Trump schafft das, woran die anderen Verhandler kläglich gescheitert sind. Natürlich sind diese historischen Ereignisse nur ein erster Schritt. Und der Nahe Osten ist bei vielen anderen Brandherden alles andere als flächendeckend und dauerhaft befriedet. Aber es ist eben ein erster großer Schritt in die richtige Richtung, nach einer quälend langen Zeit des Stillstandes, währenddessen das Töten Tag für Tag weiterging. Das Ende dieses Irrsinns ist möglich. Und das ist dank Donald Trump das Einzige, was zählt."/DP/jha
