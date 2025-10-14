Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zur Rolle der EU in Nahost

dpa-AFX · Uhr
STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zur Rolle der EU in Nahost:

"Es fällt auf, wie wenig die EU, wie wenig Staats- und Regierungschefs von EU-Staaten zu Geisel-Befreiung und Waffenruhe beizutragen hatten. Nicht weil es an gutem Willen oder Worten gemangelt hätte. Ihnen fehlt in diesem Teil der Welt schlicht die Bedeutung. Kein Wunder, hat es in Europa mangels Geschlossenheit doch stets an politischem Engagement gemangelt. Selbstverständlich wird viel Geld aus der EU gefragt sein beim Wiederaufbau. Das war selten anders nach allen Waffengängen in der Region seit 1948. Daraus so wenig politisches Kapital zu schlagen in Form von mäßigendem Einfluss in dieser so wichtigen Nachbarschaft - das steht für ein gewaltiges Diplomatie-Versagen zum Schaden der eigenen Sicherheit. In Brüssel wie auch in Berlin."/DP/jha

