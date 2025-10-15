Werbung ausblenden

Aktien Europa Schluss: Hohe Gewinne im Luxussektor treiben an

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

LONDON/PARIS/ZÜRICH (dpa-AFX) - Zinsoptimismus und hohe Kursgewinne bei Luxuswerten haben Europas Aktienmärkte am Mittwoch vorangetrieben. Der EuroStoxx 50 stieg um 0,95 Prozent auf 5.605,03 Punkte. Tagessieger im Leitindex der Euroregion waren die Papiere des französischen Luxusgüter-Herstellers und Börsenschwergewichts LVMH , die nach Quartalszahlen gut 12 Prozent gewannen.

Neben den Zahlen von LVMH stützte auch Zinsoptimismus in den Vereinigten Staaten. Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell zum sich weiter eintrübenden Arbeitsmarkt nährten die Hoffnung am Markt auf weitere Leitzinssenkungen.

Außerhalb des Euroraums gewann der Schweizer SMI 0,76 Prozent auf 12.529,58 Punkte. Der britische FTSE 100 sank hingegen um 0,30 Prozent auf 9.424,75 Punkte./ajx/he

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
E
EURO STOXX 50
LVMH

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Entsteht hier gerade eine Blase?
Fünf Indikatoren zeigen, wie teuer US-Aktien wirklich sindgestern, 15:00 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 12.10.2025
Trotz Rücksetzer am Freitag: Die Rally ist intakt12. Okt. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Inflation ist der Hauptgrund für steigende Goldpreise11. Okt. · Acatis
Alle Premium-News
Werbung ausblenden