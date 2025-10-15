Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Ziel für Volkswagen auf 110 Euro - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
E-Mobilität
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Volkswagen vor Zahlen zum dritten Quartal von 120 auf 110 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Trotz negativer Auswirkungen der Marken Porsche, Audi und Bentley dürfte der Autobauer insgesamt von einem leichten Volumenaufschwung profitiert haben, schrieb Tim Rokossa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte prognostizierte ein negatives operatives Ergebnis, das größtenteils auf die neu ausgerichtete Produktplanung von Porsche zurückzuführen sei./la/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:05 / CET

