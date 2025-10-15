Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Brenntag auf 45,40 Euro - 'Underweight'

dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Brenntag von 51,50 auf 45,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das Branchenumfeld bleibe wegen zyklischen und strukturellen Gegenwinds schwierig, schrieb Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Daher habe er die Gewinnerwartungen für den Chemikalienhändler reduziert./rob/mis/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 19:41 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 00:15 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

