Basellandschaftliche Kantonalbank / Schlagwort(e): Personalie

Bruno Meyer wird neuer CEO der radicant bank ag



15.10.2025 / 06:59 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Der Verwaltungsrat der radicant holding ag hat Bruno Meyer zum neuen CEO der radicant bank ag gewählt. Er wird seine Aufgabe am 27. Oktober 2025 antreten und folgt auf Anton Stadelmann, der – wie berichtet – das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt.

Liestal, 15. Oktober 2025

Der Verwaltungsrat der radicant holding ag hat Bruno Meyer zum neuen CEO der radicant bank ag und zum Mitglied der Geschäftsleitung der radicant holding ag und der radicant business services ag gewählt. Der 56-jährige Bruno Meyer bringt mehr als 30 Jahre internationale Erfahrung in der Finanzbranche mit. Bis Februar 2025 leitete er als Mitglied der Geschäftsleitung der Incore Bank den Bereich Corporate Services. Seine Karriere startete er bei einer Grossbank in Zürich und New York. Dort übernahm er verschiedene Führungsfunktionen im Controlling und im Risikomanagement. Bruno Meyer hat an der ETH Zürich einen Master in Materialwissenschaften abgeschlossen. Zudem ist er im Vorstand der Swiss Risk Association, welche er von 2015 bis 2024 nebenberuflich als CEO geführt hat. Bruno Meyer tritt seine Funktionen bei radicant am 27. Oktober 2025 an.

Marco Primavesi, Verwaltungsratspräsident der radicant holding ag und BLKB-Bankrat, betont: «Bruno Meyer verfügt über eine mehr als 30-jährige Expertise in der Finanzbranche und insbesondere in der Begleitung und Umsetzung von Change-Prozessen. Damit ist er bestens geeignet, die nächsten Schritte von radicant im Interesse aller Anspruchsgruppen sorgsam zu führen.»

Wie bereits am 11. August 2025 mitgeteilt, hatte sich Anton Stadelmann, der bisherige CEO, entschieden, radicant spätestens per Ende Februar 2026 zu verlassen. «Wir danken Anton Stadelmann für seinen grossen Einsatz und die Fortschritte, die er gemeinsam mit dem Team von radicant in den letzten zwei Jahren realisieren konnte», sagt radicant-Verwaltungsratspäsident Marco Primavesi.

Die BLKB ist Mehrheitseignerin der radicant holding ag. Am 24. September 2025 hat die BLKB mitgeteilt, ihr Engagement bei radicant zu beenden.

Für Rückfragen:

Sandro Spaeth, Telefon +41 61 925 81 53, E-Mail medien@blkb.ch

Alle Informationen finden Sie auf www.blkb.ch/medien.

Medienmitteilung (PDF)

Mediencenter (Logo und Fotos)

Mit rund 1000 Mitarbeitenden, 23 Niederlassungen und einer Bilanzsumme von über 36 Milliarden Franken ist die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) die grösste Bank im Baselbiet und eine der führenden Banken in der Nordwestschweiz. Die Strategie der BLKB ist eng mit dem Leistungsauftrag des Kantons Basel-Landschaft aligniert und hat den langfristigen Erfolg der Bank sowie die Wahrung der Interessen des Kantons als Haupteigner zum Ziel. Die Nähe zu den Kundinnen und Kunden sowie eine nachhaltige Entwicklung der Region stehen im Zentrum. Die BLKB ist Anlage-, Vorsorge- und Unternehmerbank. Sie stellt die finanzielle Gesundheit der Kundinnen und Kunden und die wirtschaftliche Entwicklung der Region ins Zentrum. Nachhaltigkeit liegt im Kern des gesetzlich verankerten Leistungsauftrags als Kantonalbank. Die BLKB hat ein ganzheitliches Verständnis von Nachhaltigkeit – «Zukunftsorientierung» genannt. Mit ihren Geschäftstätigkeiten, ihrem breiten Engagement und der Verpflichtung zur Reduktion ihrer Treibhausgasemissionen leistet die BLKB einen Beitrag zur positiven Entwicklung des Kantons und der Region Nordwestschweiz. Ihren Kundinnen und Kunden bietet sie entsprechende Beratung und passende Finanzprodukte im Bankgeschäft, um nachhaltige Finanzentscheidungen treffen zu können. Die 1864 gegründete öffentlich-rechtliche Anstalt ist börsenkotiert und zu 74 % im Besitz des Kantons Basel-Landschaft, bei dem auch das alleinige Stimmrecht liegt und der gemäss Gesetz für die Verbindlichkeiten der Bank haftet. Die BLKB bildet zusammen mit der radicant bank ag, der radicant business services ag sowie der BLKB Fund Management AG (vormals BLKB Services AG) den BLKB-Konzern. Die radicant bank ag sowie die radicant business services ag hält die BLKB über die radicant holding ag, an der die BLKB eine Mehrheitsbeteiligung hat. Mit dem Rating «AA+» mit Ausblick «stabil» von Standard & Poor’s ist die BLKB eine der sichersten Regionalbanken in der Schweiz und in Europa.

Folgen Sie uns auf: BLKB BLKB mittendrin blkb_ch BLKB_mittendrin

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: Basellandschaftliche Kantonalbank Rheinstrasse 7 4410 Liestal Schweiz Telefon: +41 61 925 93 32 E-Mail: investoren@blkb.ch Internet: https://www.blkb.ch ISIN: CH0001473559 Valorennummer: BLKB Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 2213046

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2213046 15.10.2025 CET/CEST