Glarner Kantonalbank publiziert Immobilienmarktbericht 2025

EQS Group · Uhr
Glarner Kantonalbank publiziert Immobilienmarktbericht 2025

20.10.2025 / 07:45 CET/CEST

Glarus, 20. Oktober 2025 – Die Glarner Kantonalbank veröffentlicht den Immobilienmarktbericht 2025 für den Kanton Glarus. Der Bericht bietet fundierte Einblicke in die aktuelle Entwicklung des lokalen Immobilienmarkts und zeigt erwartete Trends auf.

Gemeinsam mit Wüest Partner AG hat die Glarner Kantonalbank den Immobilienmarktbericht 2025 für den Kanton Glarus erarbeitet und publiziert. Aus dem Bericht geht hervor, dass die Wohnungsnachfrage im Kanton Glarus weiter zunimmt, was sich sowohl im Miet- als auch im Eigentumssegment bemerkbar macht. Diese Entwicklung wird durch die attraktiven Standortbedingungen des Kantons begünstigt – darunter moderate Immobilienpreise, die unmittelbare Nähe zur Natur sowie die gute Erreichbarkeit des Grossraums Zürich und weiterer Arbeitsplatzzentren. Die Preise für Wohneigentum sind wieder klar im Aufwärtstrend: Eigentumswohnungen verteuerten sich zwischen dem 2. Quartal 2024 und dem 2. Quartal 2025 um 6,4 Prozent, Einfamilienhäuser sogar um mehr als 13 Prozent. Auch der Mietwohnungsmarkt spürt die Angebotsverknappung: Die inserierten Mieten stiegen im gleichen Zeitraum um rund 3 Prozent. Rolf Widmer, Bereichsleiter Vertrieb der Glarner Kantonalbank, ordnet ein: «Der Immobilienmarkt im Kanton Glarus zeigt sich in Übereinstimmung mit weiten Teilen der Schweiz als Verkäufermarkt. Die Nachfrage nach Wohnraum ist hoch. In naher Zukunft stehen aber mehrere grosse, spannende Projekte zur Realisierung an, die das kantonale Angebot bereichern werden.»

Ausblick: Glarnerland als attraktiver Wohnort
Die Nachfrage nach Wohneigentum im Kanton Glarus bleibt aufgrund der tiefen Zinsen voraussichtlich hoch, unterstützt durch die Attraktivität als Wohn- und Ferienregion. Aufgrund des knappen Angebots sind weitere Preissteigerungen bei Einfamilienhäusern und Eigentumswohnungen wahrscheinlich. Auch der Mietwohnungsmarkt zeigt eine stabile Nachfrage, insbesondere bei Neubauten. Allerdings könnten wirtschaftliche Unsicherheiten die Wohnnachfrage in industriellen Regionen belasten, während bei bestehenden Mietverhältnissen die Senkung des Referenzzinssatzes leicht sinkende Mieten erwarten lässt.

Unter glkb.ch/immobilienmarktbericht kann der detaillierte Bericht online eingesehen werden. Die Glarner Kantonalbank unterstützt bei Fragen zum Immobilienmarkt im Kanton Glarus oder zur Immobilienfinanzierung gerne.

Glarner Kantonalbank

