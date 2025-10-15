Werbung ausblenden

Bundestag debattiert über Bedrohungslage

dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Die Bedrohungslage in Deutschland beschäftigt am Mittwoch den Bundestag. In einer Aktuellen Stunde geht es auf Antrag der schwarz-roten Koalition um die Frage, wie sich die Republik auf eine mögliche Verschärfung der Situation vorbereiten kann.

Bei einer öffentlichen Anhörung hatten die Spitzen der Nachrichtendienste zu Wochenbeginn vor einer akuten Bedrohung durch Russland gewarnt. Eine Eskalation sei jederzeit möglich.

Eröffnet wird die Plenarwoche traditionell mit der Regierungsbefragung. Diesmal stellen sich Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) und Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) den Abgeordneten. Zudem wird über die Verlängerung von zwei Mittelmeer-Einsätzen der deutschen Marine debattiert./ax/DP/jha

