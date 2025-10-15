EQS-DD: Allianz SE: Rashmy Chatterjee, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



15.10.2025 / 19:24 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Rashmy Nachname(n): Chatterjee

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Allianz SE

b) LEI

529900K9B0N5BT694847

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0008404005

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 423,250 USD 84.650,00 USD 422,741 USD 117.099,26 USD

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 422,954 USD 201.749,26 USD

e) Datum des Geschäfts

30.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

15.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Allianz SE Koeniginstr. 28 80802 Muenchen Deutschland Internet: www.allianz.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

101314 15.10.2025 CET/CEST