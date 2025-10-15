Werbung ausblenden

EQS-DD: Allianz SE: Rashmy Chatterjee, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

15.10.2025 / 19:24 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Rashmy
Nachname(n):Chatterjee

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Allianz SE

b) LEI

529900K9B0N5BT694847 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0008404005

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
423,250 USD84.650,00 USD
422,741 USD117.099,26 USD

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
422,954 USD201.749,26 USD

e) Datum des Geschäfts

30.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

15.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Allianz SE
Koeniginstr. 28
80802 Muenchen
Deutschland
Internet:www.allianz.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

101314 15.10.2025 CET/CEST

