EQS-News: Aufsichtsrat beabsichtigt Michael Brunner und Heinz Hoffmann zum 1. Januar 2026 zu Mitgliedern des Vorstands der Einhell Germany AG zu bestellen

Aufsichtsrat beabsichtigt Michael Brunner und Heinz Hoffmann zum 1. Januar 2026 zu Mitgliedern des Vorstands der Einhell Germany AG zu bestellen



15.10.2025 / 15:13 CET/CEST

Aufsichtsrat beabsichtigt Michael Brunner und Heinz Hoffmann zum 1. Januar 2026 zu Mitgliedern des Vorstands der Einhell Germany AG zu bestellen

Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Einhell Germany AG (ISIN DE 000A40ESU3) gibt folgendes bekannt:

Der Aufsichtsrat der Einhell Germany AG beabsichtigt, Herrn Michael Brunner, Prokurist der Einhell Germany AG, und Herrn Heinz Hoffmann, Prokurist der Einhell Germany AG, zum 1. Januar 2026 zu Mitgliedern des Vorstands der Einhell Germany AG zu bestellen. Herr Brunner soll künftig das Ressort Finanzen verantworten, Herr Hoffmann das Ressort International.

Die Bestellungen sollen jeweils für einen Zeitraum von drei Jahren erfolgen und stehen im Zusammenhang mit der Nachfolge für Herrn Jan Teichert, der – wie bereits mitgeteilt – nach 23 Jahren Tätigkeit als Finanzvorstand der Einhell Germany AG seinen regulär auslaufenden Vertrag auf eigenen Wunsch nicht verlängern wird und sein Vorstandsmandat zum 31. Dezember 2025 niederlegen wird.

Herr Michael Brunner ist 38 Jahre alt, hat Betriebswirtschaftslehre studiert und ist nach anderen beruflichen Stationen seit 2016 für Einhell im Vorstandsressort Finanzen von Herrn Jan Teichert tätig. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen aus den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Revision und Controlling. Aktuell leitet er als Prokurist gesamtverantwortlich den Bereich Controlling Inland und hat die kaufmännische Geschäftsführung der Tochtergesellschaft ISC GmbH inne. Zuvor baute er den Bereich Interne Revision bei Einhell auf und wirkte an zahlreichen internen Projekten im Finanzbereich mit. Herr Brunner war ebenso in die erfolgreiche SAP-Implementierung bei den chinesischen Tochtergesellschaften involviert und ist ein profunder Kenner des Finanzbereichs und der operativen Prozesse bei Einhell.

Herr Heinz Hoffmann ist 49 Jahre alt, hat Betriebswirtschaftslehre studiert und ist nach anderen beruflichen Stationen seit 2008 mit kurzer Unterbrechung für Einhell sowohl im Vorstandsressort Finanzen von Herrn Jan Teichert sowie im Vorstandsressort Vertrieb des Vorstandsvorsitzenden Andreas Kroiss tätig. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Controlling, kaufmännische Leitung und International Business Development. Aktuell leitet er als Prokurist gesamtverantwortlich den Bereich Beteiligungscontrolling und Vertrieb International. Er baute bei Einhell den Bereich Beteiligungscontrolling sowie die internationale Vertriebsbetreuung im Konzern mit auf. Herr Hoffmann war ebenso in zahlreiche Expansions- und M&A-Projekte involviert und verfügt über exzellente Kenntnisse der internationalen Strukturen von Einhell.

Landau a.d. Isar, 15.10.2025

Der Vorstand

