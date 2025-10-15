EQS-News: Lenzing erneut mit Platin im ESG-Rating von EcoVadis ausgezeichnet

EQS-News: Lenzing AG / Schlagwort(e): Rating/ESG

Lenzing erneut mit Platin im ESG-Rating von EcoVadis ausgezeichnet

Lenzing, Oktober 15, 2025 – Zum fünften Mal in Folge wurde Lenzing von EcoVadis mit dem Platin-Status prämiert und gehört damit zu den besten ein Prozent der weltweit bewerteten Unternehmen. Damit bestätigt Lenzing ihre Rolle als weltweiter Vorreiter für Nachhaltigkeit.

„Fünfmal in Folge Platin – das ist mehr als Anerkennung, das ist ein Beweis für unsere Vorreiterrolle. Wir erfüllen nicht nur Standards, wir setzen sie. Für Lenzing ist Nachhaltigkeit ein strategischer und messbarer Hebel für unser Unternehmen, unsere Partner und für die Gesellschaft“, sagt Rohit Aggarwal, CEO der Lenzing Group.

Im Jahr 2024 erzielte Lenzing ihre größten Fortschritte in den Kategorien Arbeits- & Menschenrechte sowie Ethik und bestätigte damit das konsequente Engagement für Menschen, Integrität und verantwortungsvolles Wachstum. Diese Auszeichnung zeigt nicht nur die konsequente Umsetzung der ESG-Strategie von Lenzing, sondern stärkt auch die internationale Sichtbarkeit in einem Marktumfeld, das zunehmend von ESG-Kriterien geprägt ist.

Seit seiner Gründung im Jahr 2007 hat sich EcoVadis zum weltweit größten und vertrauenswürdigsten Anbieter von Nachhaltigkeitsratings entwickelt und ein globales Netzwerk von mehr als 150.000 bewerteten Unternehmen aufgebaut. Die Methodik bewertet die Bereiche Umwelt, Arbeits- & Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung – Bereiche, in denen Lenzing kontinuierlich messbare Ergebnisse erzielt.

Details zu unseren Nachhaltigkeitszielen, Fortschritten und Rankings finden Sie im aktuellen Online-Nachhaltigkeitsbericht.

Über die Lenzing Gruppe



Die Lenzing Gruppe steht für eine verantwortungsbewusste Herstellung von Spezial- und Premiumfasern basierend auf regenerierter Cellulose. Mit ihren innovativen Produkt- und Technologielösungen ist Lenzing Partner der globalen Textil- und Vliesstoffhersteller und Treiber zahlreicher neuer Entwicklungen. Die hochwertigen Fasern der Lenzing Gruppe sind Ausgangsmaterial für eine Vielzahl von Textil-Anwendungen – von funktionaler, bequemer und modischer Bekleidung hin zu langlebigen und nachhaltigen Heimtextilien. Die TÜV-zertifizierten biologisch abbaubaren und kompostierbaren Lenzing Fasern eignen sich auch hervorragend für den anspruchsvollen Einsatz in Hygiene-Anwendungen des täglichen Lebens.



Das Geschäftsmodell der Lenzing Gruppe geht weit über jenes eines klassischen Faserherstellers hinaus. Gemeinsam mit ihren Kunden und Partnern entwickelt sie innovative Produkte entlang der Wertschöpfungskette, die einen Mehrwert für Konsumentinnen und Konsumenten schaffen. Die Lenzing Gruppe strebt eine effiziente Verwendung und Verarbeitung aller Rohstoffe an und bietet Lösungen für die Umgestaltung der Textilindustrie vom gegenwärtigen linearen Wirtschaftssystem zu einer Kreislaufwirtschaft. Um das Engagement zur Begrenzung des menschengemachten Klimawandels an den Zielen des Übereinkommens von Paris auszurichten, hat Lenzing einen klaren, wissenschaftlich fundierten Klimaaktionsplan, der eine deutliche Reduktion der Treibhausgasemissionen (Scope 1, 2 und 3) bis 2030 und ein Netto-Null-Ziel bis 2050 vorsieht.



Daten und Fakten Lenzing Gruppe 2024

Umsatz: EUR 2,66 Mrd.

Nennkapazität (Fasern): 1.110.000 Tonnen

Mitarbeiter/innen (Vollzeitäquivalente): 7.816



TENCEL™, LENZING™ ECOVERO™, VEOCEL™, LENZING™ und REFIBRA™ sind Marken der Lenzing AG.

