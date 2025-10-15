EQS-News: Yamaha stellt den MODX M Synthesizer vor: Mehr Ausdruckskraft, mehr Möglichkeiten

EQS-News: Yamaha Corporation / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges

Yamaha stellt den MODX M Synthesizer vor: Mehr Ausdruckskraft, mehr Möglichkeiten



15.10.2025 / 04:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Diese komplett neue Synthesizer Reihe macht Innovation für moderne Musikschaffende zugänglich

HAMAMATSU, Japan, 15. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Yamaha ist stolz, die Markteinführung des MODX M bekannt zu geben, einer neuen Serie von Midrange-Synthesizern, die Musikern außergewöhnlichen Klang, ausdrucksstarke Kontrolle und einen optimierten Workflow bieten - und das alles in einem kompakten, leichten Design.

Die interaktive Multichannel-Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.multivu.com/yamaha/9349951-de-yamaha-unveils-modx-m-synthesizer

Der MODX M baut auf dem Flaggschiff MONTAGE M auf und macht modernste Technologie und professionelle Funktionen für eine breitere Zielgruppe zugänglich. Mit drei leistungsstarken Sound-Engines - AN-X für analoge Vintage-Wärme, FM-X für moderne digitale Synthese und AWM2 für ultra-realistische Instrumentenklänge - bietet der MODX M eine breite Palette an Sounds für jeden Musikstil.

MODX M wurde auf der Grundlage von Feedback von Musikern aus aller Welt entwickelt und ist eine direkte Antwort auf die Bedürfnisse von Musikschaffenden weltweit. Er ist so konzipiert, dass er leistungsstark, ausdrucksstark, zugänglich und portabel ist, um die kreativen Möglichkeiten für Musiker überall zu erweitern.

Der MODX M wurde sowohl für die Bühne als auch für das Studio entwickelt und bietet drei Modelle, die auf unterschiedliche Spielweisen zugeschnitten sind, zu einem erschwinglichen Preis.

MODX M6 (€1,349.00): 61-Tasten, halb-gewichtete Tastatur für Synth-Spieler

MODX M7 (€1,649.00): 76-Tasten, halb-gewichtete Tastatur für Keyboarder

MODX M8 (€1,849.00): 88-Tasten Graded Hammermechanik Tastatur für Pianisten

Jedes Modell verfügt über intuitive Performance-Bedienelemente, darunter acht physische Fader, einen Super-Knob für Multi-Parameter-Modulation und hochauflösende Steuerung über alle Schnittstellen. MODX M wird außerdem mit dem kostenlosen Expanded Softsynth Plugin (ESP) für alle registrierten Besitzer ausgeliefert (verfügbar Anfang 2026) - eine virtuelle Version von MODX M, die sich nahtlos in jede Digital Audio Workstation (DAW) integrieren lässt und es Musikern ermöglicht, überall Musik zu machen.

Der MODX M zeigt das Engagement von Yamaha für Innovation, Zugänglichkeit und für leidenschaftliche Musiker, die ihre Instrumente nutzen, um sich Gehör zu verschaffen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://yamaha.io/MODXM.

Kontakt:Lauren Jacobson

ljacobson@golin.com

Yamaha Corporation

Die Yamaha Group wurde 1887 gegründet und hat sich als weltweit führender Hersteller von Musikinstrumenten und Audioprodukten etabliert, während sie gleichzeitig in verschiedenen Geschäftsbereichen tätig ist, um Services im Zusammenhang mit Klang und Musik auszubauen. Yamaha betreibt weltweit mehr als 60 Tochtergesellschaften, die Millionen von Kunden auf sechs Kontinenten bedienen und sich darauf konzentrieren, hervorragende Qualität und Innovation zu liefern, unsere Bemühungen um Nachhaltigkeit in den Vordergrund zu stellen und zum „Wohlbefinden" der Menschen beizutragen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.yamaha.com/en/.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/yamaha-stellt-den-modx-m-synthesizer-vor-mehr-ausdruckskraft-mehr-moglichkeiten-302584018.html

15.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2213026 15.10.2025 CET/CEST