Pressestimme: 'Volksstimme' zu Tomahawks für Ukraine

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Tomahawks für Ukraine:

"Seit der US-Präsident laut über den Verkauf von Tomahawk-Raketen an Kiew nachgedacht hat, ist wieder Bewegung in die erstarrten Kriegslager gekommen. Für die Russen war die Sommeroffensive nicht mehr als ein Schuss in den Ofen. Durchgreifende Geländegewinne gab es nicht, weswegen die Armeeführung nun mit einer Mobilisierungsoffensive begonnen hat. Umgekehrt haben die Angriffe der Ukraine auf russische Treibstoffdepots Wirkung gezeigt: Der Benzinmangel im Putin-Reich ließ sich nicht mehr verbergen. Werden die Ukrainer nun auch noch mit US-Tomahawks ausgestattet, könnte Kiew in diesem Krieg seit langer Zeit in die Vorhand kommen. Verbunden allerdings mit der Gefahr, dass ein bedrängtes Russland sich noch aggressiver gebärdet."/DP/jha