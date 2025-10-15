Reparatur nach Kabelschaden in Hamburg bis Donnerstagmorgen
dpa-AFX · Uhr
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Reparaturarbeiten nach dem Kabelschaden bei Bauarbeiten zwischen Hamburg-Hauptbahnhof und Hamburg-Altona sollen bis mindestens Donnerstagmorgen andauern. Das teilte die Deutsche Bahn mit. Somit könnte eine Bahnreise im Fern- und Regionalverkehr nach oder ab Hamburg-Hauptbahnhof noch einige Stunden lang beeinträchtigt sein.
Züge des Fernverkehrs wenden demnach teilweise vorzeitig in Hamburg-Harburg. Bahnreisende werden gebeten, sich vor Antritt der Fahrt im Internet oder im DB-Navigator zu informieren. Seit dem Nachmittag kommt es wegen des Kabelschadens zu Einschränkungen am Hamburger Hauptbahnhof./mni/DP/jha
