Werbung ausblenden

ROUNDUP 2: Kabelschaden am Hamburger Hauptbahnhof schränkt Verkehr ein

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

(neu: mehr Details und Hintergrund)

HAMBURG (dpa-AFX) - Wegen eines Kabelschadens ist der Zugverkehr am Hamburger Hauptbahnhof seit dem Nachmittag stark beeinträchtigt. Das teilte die Deutsche Bahn mit. Bis Betriebsschluss fahren die Züge des Fernverkehrs aus und in Richtung Süden demnach nur noch im Stundentakt und nur bis beziehungsweise ab Hamburg-Harburg. Der Betrieb der S-Bahn ist demnach nicht beeinträchtigt.

Fahrgäste werden gebeten, sich vor Fahrtantritt im Internet oder DB-Navigator über ihre Verbindungen zu informieren. Techniker seien bereits vor Ort und arbeiteten an der Reparatur, hieß es.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Bundespolizei in Hamburg liegen keine Hinweise auf eine Straftat vor, wie ein Sprecher auf Anfrage mitteilte.

Der Hamburger Hauptbahnhof ist einer der größten Bahnhöfe in Deutschland. Laut Bahn verkehren auf 14 Gleisen täglich mehr als 800 Züge des Fern- und Nahverkehrs und mehr als 1.200 S-Bahnen.

Auch im Raum Köln kommt es derzeit zu vielen Verspätungen und Zugausfällen. Grund ist nach Bahnangaben ein defektes Stellwerk in Köln-Kalk. Betroffen sind seit dem Vormittag sowohl Regional- als auch Fernverkehrszüge. Die Bahn arbeite mit Hochdruck daran, die Störung zu beheben. Hinweise auf einen möglichen Zusammenhang zum Kabelschaden im Norden waren nicht bekannt./mni/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Kurs fällt
Abstufung belastet Vossloh starkheute, 10:54 Uhr · dpa-AFX
Abstufung belastet Vossloh stark
Flughafenbetreiber
Fraport profitiert von Reiselust - Mehr Passagiere im Septembergestern, 08:39 Uhr · Reuters
Fraport profitiert von Reiselust - Mehr Passagiere im September
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Entsteht hier gerade eine Blase?
Fünf Indikatoren zeigen, wie teuer US-Aktien wirklich sindgestern, 15:00 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 12.10.2025
Trotz Rücksetzer am Freitag: Die Rally ist intakt12. Okt. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Inflation ist der Hauptgrund für steigende Goldpreise11. Okt. · Acatis
Alle Premium-News
Werbung ausblenden