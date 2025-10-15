Ryanair kappt erneut Flugangebot für Deutschland: "Luftverkehrsmarkt in Krise"

Berlin (Reuters) - Der irische Billigflieger Ryanair dünnt erneut sein Flugprogramm in Deutschland aus und begründet dies wie zuletzt mit zu hohen Standortkosten.

Man werde für den neuen Winterflugplan die angebotene Kapazität um über 800.000 Sitze reduzieren und 24 Strecken an neun deutschen Flughäfen wie Berlin, Hamburg und Memmingen streichen, sagte Airline-Manager Dara Brady am Mittwoch in Berlin. Zugleich fliege man Dortmund, Dresden und Leipzig wie zuletzt nicht mehr an. Damit falle Ryanairs Gesamtkapazität in Deutschland unter das Niveau des Winters 2024/25. "Solange die Regierung die exorbitante Luftverkehrssteuer, die weiter steigenden Flugsicherungs-, Sicherheitsgebühren und Flughafenkosten nicht senkt, wird der deutsche Luftverkehr weiter zurückfallen", betonte Brady.

Ryanair kritisiert seit längerem die Standortkosten für Luftfahrt in Deutschland als zu hoch. Europas größter Billigflieger bekräftigte, man könnte die Passagierzahl in Deutschland über mehrere Jahre auf 34 Millionen pro Jahr etwa verdoppeln - aber nur, wenn Deutschland wettbewerbsfähige und damit niedrigere Standortkosten für die Luftfahrt habe. Dann könne man auch 30 zusätzliche Flugzeuge stationieren und mehr als 1000 weitere Jobs schaffen, sagte Marketing-Chef Brady. "Der deutsche Luftverkehrsmarkt ist in einer Krise und muss dringend reformiert werden."

"BUNDESREGIERUNG HAT IHR VERSPRECHEN GEBROCHEN"

Neben Ryanair machen auch andere Billigflieger wie Easyjet und Wizz Air inzwischen einen Bogen um Deutschland und haben hier ihr Flugangebot verkleinert. Das Regierungsbündnis aus CDU und SPD hat sich im Koalitionsvertrag vorgenommen, die Standortkosten rund ums Fliegen zu senken. "Die luftverkehrsspezifischen Steuern, Gebühren und Abgaben wollen wir reduzieren und die Erhöhung der Luftverkehrsteuer zurücknehmen", heißt es etwa. Allerdings konnten sich die Verkehrspolitiker zuletzt nicht durchsetzen, da die Koalition derzeit andere Prioritäten hat. Auch im Bundeshaushalt für 2026 gibt es kein Signal für eine Trendwende bei den Kosten in der Luftfahrt - dies sorgte in der Branche jüngst erneut für Ernüchterung. "Es ist äußerst enttäuschend, dass die neu gewählte deutsche Bundesregierung ihr Versprechen, die schädliche Luftverkehrssteuer und die enorm hohen Zugangskosten zu senken, die Deutschlands Luftfahrtsektor massiv belasten, bereits gebrochen hat", sagte Ryanair-Manager Brady.

Deutschland hinkt auch wegen der hohen Kosten bei der Aufholjagd der Luftfahrt seit der Corona-Pandemie massiv hinterher und hat - anders als die meisten Länder in Europa - das Vorkrisen-Niveau von 2019 noch nicht erreicht. Andere "wettbewerbsfähigere europäische Länder" hingegen profitierten vom starken Verkehrswachstum Ryanairs – "auf Kosten Deutschlands", erklärte Brady.

