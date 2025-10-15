Verband: Chinas Kontrolle über Seltene Erden bedroht europäische Autoindustrie

Mailand (Reuters) - Die neuen chinesischen Exportregeln für Seltene Erden könnten einem italienischen Lobbyverband zufolge schwere Folgen für die europäische Autoindustrie haben.

Die Vorräte dieser Rohstoffe seien niedrig, sagte Roberto Vavassori, Vorsitzender des italienischen Zuliefererverbands Anfia, am Dienstag. "Dieser Puffer ist nicht mehr vorhanden", erklärte Vavassori auf der ForumAutoMotive-Konferenz in Mailand. China kontrolliert die weltweite Versorgung mit Seltenen Erden, die unter anderem für Elektroautos benötigt werden. Die Volksrepublik hat ihre Ausfuhrbeschränkungen für diese Elemente vergangene Woche weiter verschärft.

