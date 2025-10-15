Zwei Jahre Haft für Investor Benko
dpa-AFX · Uhr
INNSBRUCK (dpa-AFX) - Der österreichische Investor René Benko ist vom Landesgericht Innsbruck wegen Schädigung seiner Gläubiger zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Das gab die Richterin nach einer Beratung mit zwei Schöffen bekannt./mrd/DP/jha
