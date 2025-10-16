AKTIE IM FOKUS: Sartorius steigen - Zahlen 'gut genug für Kurserholung'
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Vorzugsaktien von Sartorius könnten am Donnerstag aus der Seitwärtsspanne der vergangenen Tage nach oben ausbrechen.
Die Quartalsbilanz des Laborzulieferers und der leicht optimistischere Blick auf das laufende Jahr kamen im vorbörslichen Handel auf Tradegate gut an. Um 3,5 Prozent auf 219,60 Euro ging es mit dem Kurs nach oben. Zuletzt hatte er zwischen etwa 210 und 218 Euro konsolidiert.
Das Zahlenwerk des Unternehmens sei "gut genug für eine Kurserholung", sagte ein Händler. In den ersten neun Monaten des Jahres habe sich Sartorius etwas besser geschlagen als angenommen. Die Gewinnschätzungen für das Gesamtjahr dürften nun leicht steigen./bek/zb
