Devisen: Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1649 US-Dollar
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Donnerstag gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1649 (Mittwoch: 1,1622) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8584 (0,8604) Euro.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86760 (0,87050) britische Pfund, 176,23 (176,13) japanische Yen und 0,9302 (0,9305) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
DevisenEurokurs steigt weiter mit Spekulation auf erneute US-Zinssenkunggestern, 09:57 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Trading-ImpulsDas Chartmuster dieser MDax-Aktie signalisiert solides Aufwärtspotenzialheute, 15:28 Uhr · onvista
Entsteht hier gerade eine Blase?Fünf Indikatoren zeigen, wie teuer US-Aktien wirklich sind14. Okt. · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 12.10.2025Trotz Rücksetzer am Freitag: Die Rally ist intakt12. Okt. · onvista