Eckpunkte für günstigere Führerscheine

dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Den Führerschein zu machen, soll für künftige Autofahrerinnen und Autofahrer günstiger werden. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) will dafür am Donnerstag Eckpunkte vorgesehener Neuregelungen vorstellen. Geplant ist eine Reform der Fahrschulausbildung, mit der auch Kosten gesenkt werden sollen. Ziel sei, den Führerscheinerwerb bei weiterhin hohen Standards der Verkehrssicherheit bezahlbarer zu machen, hieß es vorab. Hintergrund sind Kosten von teilweise bis zu 4.500 Euro. Union und SPD hatten eine Reform für bezahlbare Führerscheine im Koalitionsvertrag angekündigt./sam/DP/jha

