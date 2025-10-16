Werbung ausblenden

EQS-Adhoc: M1 Kliniken AG: HAEMATO AG veräußert 100 %-Tochtergesellschaft HAEMATO Pharm GmbH an PHOENIX group

EQS Group · Uhr
EQS-Ad-hoc: M1 Kliniken AG / Schlagwort(e): Verkauf/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
M1 Kliniken AG: HAEMATO AG veräußert 100 %-Tochtergesellschaft HAEMATO Pharm GmbH an PHOENIX group

16.10.2025 / 18:39 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014


M1 Kliniken AG: HAEMATO AG veräußert 100%-Tochtergesellschaft HAEMATO Pharm GmbH an PHOENIX group

Die M1 Kliniken AG gibt bekannt, dass ihre 85 %-Beteiligung, die HAEMATO AG, heute einen Vertrag über den Verkauf ihrer 100 %-Tochtergesellschaft HAEMATO Pharm GmbH an die PHOENIX group, einen der führenden Gesundheitsdienstleister Europas mit Sitz in Mannheim, unterzeichnet hat. Das Wirksamwerden der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen kartellrechtlichen Genehmigungen. Über die finanziellen Details der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Mit dieser Transaktion setzt die M1 Kliniken AG ihren strategischen Kurs konsequent fort, sich als weltweit führender, vertikal integrierter Pure-Play-Anbieter für medizinische Ästhetik zu positionieren.

Kontakt:

Attila Strauss, Vorstand

Corporate Communications

E-Mail: ir@m1-kliniken.de

Ende der Insiderinformation

16.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:M1 Kliniken AG
Grünauer Straße 5
12557 Berlin
Deutschland
Telefon:+49 (0)30 347 47 44 14
Fax:+49 (0)30 347 47 44 17
E-Mail:ir@m1-kliniken.de
Internet:https://www.m1-kliniken.de
ISIN:DE000A0STSQ8
WKN:A0STSQ
Börsen:Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:2214474
Ende der MitteilungEQS News-Service

2214474 16.10.2025 CET/CEST

