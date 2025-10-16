EQS-Adhoc: M1 Kliniken AG: HAEMATO AG veräußert 100 %-Tochtergesellschaft HAEMATO Pharm GmbH an PHOENIX group
EQS-Ad-hoc: M1 Kliniken AG / Schlagwort(e): Verkauf/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
16.10.2025 / 18:39 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Die M1 Kliniken AG gibt bekannt, dass ihre 85 %-Beteiligung, die HAEMATO AG, heute einen Vertrag über den Verkauf ihrer 100 %-Tochtergesellschaft HAEMATO Pharm GmbH an die PHOENIX group, einen der führenden Gesundheitsdienstleister Europas mit Sitz in Mannheim, unterzeichnet hat. Das Wirksamwerden der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen kartellrechtlichen Genehmigungen. Über die finanziellen Details der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.
Mit dieser Transaktion setzt die M1 Kliniken AG ihren strategischen Kurs konsequent fort, sich als weltweit führender, vertikal integrierter Pure-Play-Anbieter für medizinische Ästhetik zu positionieren.
Kontakt:
Attila Strauss, Vorstand
Corporate Communications
E-Mail: ir@m1-kliniken.de
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|M1 Kliniken AG
|Grünauer Straße 5
|12557 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)30 347 47 44 14
|Fax:
|+49 (0)30 347 47 44 17
|E-Mail:
|Internet:
|https://www.m1-kliniken.de
|ISIN:
|DE000A0STSQ8
|WKN:
|A0STSQ
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2214474
