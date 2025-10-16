EQS-DD: Siemens AG: Oliver Hartmann, Programmbasierter Verkauf von Siemens Aktien zum 2025-10-15 zur Begleichung der Steuer- und Abgabenlast aufgrund von Jubiläumsaktien.



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



16.10.2025 / 16:00 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Oliver Nachname(n): Hartmann

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Siemens Aktiengesellschaft

b) LEI

W38RGI023J3WT1HWRP32

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0007236101

b) Art des Geschäfts

Programmbasierter Verkauf von Siemens Aktien zum 2025-10-15 zur Begleichung der Steuer- und Abgabenlast aufgrund von Jubiläumsaktien. Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 240,165544 EUR 27.367,3400 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 240,1655 EUR 27.367,3400 EUR

e) Datum des Geschäfts

15.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

