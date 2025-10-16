EQS-News: MHP Hotel AG meldet starkes drittes Quartal – Rückenwind für weiteres Wachstum

EQS-News: MHP Hotel AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

MHP Hotel AG meldet starkes drittes Quartal – Rückenwind für weiteres Wachstum



16.10.2025

Hotelumsatz stieg im dritten Quartal 2025 um 2 % gegenüber dem Rekordsommer des Vorjahres auf 45,2 Mio. Euro (Q3 2024: 44,5 Mio. Euro)

Durchschnittlicher Zimmerpreis betrug 227 Euro (Q3 2024: 229 Euro)

Bereinigte Belegungsquote des Hotelportfolios lag bei 81 % (Q3 2023: 82 %)

Eröffnung des Conrad Hamburg stärkt Ergebnisbasis

München, 16. Oktober 2025 – Die MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24), Betreiber von Premium- und Luxushotels im deutschsprachigen Raum, meldet ein starkes drittes Quartal 2025. Der Umsatz konnte trotz starker Vergleichswerte aus dem Vorjahr auf 45,2 Mio. Euro gesteigert werden (Q3 2024: 44,5 Mio. Euro).



Das Hotelportfolio der MHP Hotel AG erreichte im dritten Quartal 2025 eine durchschnittliche Belegungsquote von 79 %, im Vergleich zum Vorjahreswert von 82 %. Der durchschnittliche Zimmerpreis lag bei 227 Euro (Q3 2024: 229 Euro) und der Umsatz pro verfügbarem Zimmer (RevPar) bei 179 Euro (Q3 2024: 189 Euro). Der leichte Rückgang der Kennzahlen ist auf die Anlaufphase des im September eröffneten Conrad Hamburg zurückführen. Bereinigt um diesen Effekt lag die durchschnittliche Belegungsquote mit 81 % und der RevPar mit 185 Euro auf dem hohen Niveau des Rekordsommers im vergangenen Jahr, der stark von der Fußball-Europameisterschaft und einer Reihe von Großveranstaltungen am Hotelstandort München profitierte.



Erfolgreiche Eröffnung des Conrad Hamburg

Anfang September eröffnete das Conrad Hamburg als erstes Hotel der Hilton Luxusmarke in Deutschland. Mit seinen 283 Zimmern und Suiten in bester Lage in der Mönckebergstraße wird das Hotel die erfolgreiche Wachstumsstrategie im Premium- und Luxussegment fortsetzen und einen substanziellen Beitrag zum weiteren Umsatzwachstum des Konzerns leisten.



Dr. Jörg Frehse, Vorstandsvorsitzender (CEO) betont:„Die Eröffnung des Conrad Hamburg markiert einen bedeutenden Schritt für unsere Wachstumsstrategie. Dass wir das Projekt im vorgesehenen Zeit- und Budgetrahmen umgesetzt haben, ist Ausdruck der operativen Effizienz unseres Teams. Mit der Eröffnung stärken wir gezielt unsere Ergebnisbasis für das laufende und die kommenden Geschäftsjahre sowie unsere Position in der Luxushotellerie.“



Ausblick Geschäftsjahr 2025

In den ersten drei Quartalen 2025 steigerte MHP den Gesamtumsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8 %. Für das vierte Quartal 2025 wird eine anhaltend stabile nationale und internationale Nachfrage erwartet. Für das Gesamtjahr 2025 bestätigt die MHP Hotel AG die Prognose von rund 180 Mio. Euro (+12 % gegenüber 2024) und eine Steigerung des Konzern EBITDA auf rund 15 Mio. Euro.



Weitere Informationen zur Performance-Entwicklung der MHP Gruppe im dritten Quartal 2025 sind unterhttps://www.mhphotels.com/berichte/ zu finden.



Über MHP

Die MHP Hotel AG ist eine unabhängige deutsche Hotel-Investment- und Management-Plattform mit Sitz in München. Die im Jahr 2012 gegründete Gruppe entwirft innovative Betreiberkonzepte für Hotels des Premium-Segments, die sich im Besitz von namhaften Investoren befinden, und ist Franchisenehmer großer Hotelgruppen wie Marriott International und Hilton. MHP versteht sich als partnerschaftliches Bindeglied zwischen Franchisegebern, Immobilieninvestoren, Hotelgästen und Mitarbeitern. Aktuell gehören die Le Méridien Hotels in Hamburg, Stuttgart, München und Wien, das Sheraton Düsseldorf Airport Hotel, das Hotel Luc, Autograph Collection in Berlin, das JW Marriott Hotel Frankfurt, das Basel Marriott Hotel, der Koenigshof, a Luxury Collection Hotel, Munich sowie das Conrad Hamburg zum Portfolio. Die Eröffnung des Autograph Collection Hotels im Stuttgarter Schlossgartenquartier ist für 2028 geplant. Ende 2021 startete das MOOONS Vienna als erstes Hotel unter der Eigenmarke MOOONS. Die Aktien der MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24, Symbol: CDZ0) sind im Qualitätssegment m:access der Börse München notiert.

Neben dem Übernachtungsbetrieb realisiert MHP innovative Gastronomiekonzepte, die den jeweiligen Hotels ihre individuelle Note geben und auch am lokalen Markt gut positioniert sind. Für die Sicherung höchster Gäste- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie langfristiger Profitabilität bilden Verlässlichkeit, Individualität und kurze Entscheidungswege auf Basis mittelständischer Strukturen das Fundament.

