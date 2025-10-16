EQS-News: ZETA NETWORK GROUP (NASDAQ: ZNB) STÄRKT BILANZ MIT 231 MILLIONEN USD BITCOIN-GESICHERTER INVESTITION INMITTEN VON MARKTTURBULENZEN

EQS-News: Zeta Network Group / Schlagwort(e): Sonstiges

Strategische PIPE-Transaktion stärkt die digitale Schatzkammer der Zeta Network Group mit vollständig besicherten SolvBTC-Vermögenswerten

NEW YORK, 16. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Die Zeta Network Group (Nasdaq: ZNB) hat heute bekannt gegeben, dass sie einen Wertpapierkaufvertrag im Rahmen einer Privatplatzierung über insgesamt 230.837.060,2 USD abgeschlossen hat, der Folgendes umfasst: (1) Stammaktien der Klasse A; (2) Optionsscheine, die den Käufer zum Kauf einer Stammaktie der Klasse A pro Optionsschein berechtigen, ausübbar zu einem Preis von 2,55 USD pro Stammaktie der Klasse A, zu einem kombinierten Angebotspreis von 1,7 USD pro Stammaktie der Klasse A und Optionsschein zum Kauf einer Stammaktie der Klasse A.

Der gesamte Bruttoerlös in Höhe von 230.837.060,2 USD ist in BTC oder SolvBTC zahlbar, einem 1:1 umgewandelten Bitcoin-unterlegten Token, der von Solv Protocol ausgegeben wird, einer On-Chain-Bitcoin-Reserve, die institutionelle Mechanismen für die produktive Nutzung von Bitcoin-Beständen bietet. Die Privatplatzierung wird voraussichtlich am 16. Oktober 2025 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.

Diese Privatplatzierung stärkt die Bilanz der Zeta Network Group und erhöht ihren Nettowert mit einem Bitcoin-gestützten, renditestarken Instrument, das für institutionelle Anleger konzipiert ist. Die Transaktion, die in einer Zeit der Marktturbulenzen abgeschlossen wurde, unterstreicht das Vertrauen der Zeta Network Group in die Fundamentaldaten von Bitcoin und ihr Engagement für ein diszipliniertes, antizyklisches Treasury-Management, das ähnliche Strategien anderer Bitcoin-Treasuries widerspiegelt, die Bitcoin in Zeiten des Marktabschwungs anhäufen.

Die Transaktion, die in einer Phase von Marktturbulenzen abgeschlossen wurde, unterstreicht die Überzeugung der Zeta Network Group hinsichtlich der langfristigen Fundamentaldaten von Bitcoin und ihren disziplinierten, antizyklischen Ansatz beim Treasury-Management, der die Strategien führender Bitcoin-Treasuries widerspiegelt, die in Marktabschwüngen akkumulieren.

SolvBTC ist ein 1:1-verpackter, durch Bitcoin gedeckter Token, der von Solv Protocol ausgegeben wird, einer On-Chain-Bitcoin-Reserve, die institutionelle Mechanismen für die produktive Nutzung von Bitcoin-Beständen bereitstellt. Innerhalb der breiten Produktpalette von Solv Protocol dient SolvBTC als institutioneller Bitcoin-gesicherter Vermögenswert, der für Treasury- und Kapitalmarktanwendungen konzipiert ist. Jedes SolvBTC ist vollständig im Verhältnis 1:1 mit Bitcoin besichert, unterliegt einer regulierten Verwahrung und wird durch einen On-Chain-Reservennachweis verifiziert. Damit bietet es Unternehmen eine transparente und konforme Möglichkeit, Erträge aus Bitcoin-Engagements zu erzielen.

„Dies ist eine strategische Bilanzallokation, die die langfristige finanzielle Position der Zeta Network Group stärkt", sagte Patrick Ngan, Leiter der Kapitalanlageabteilung der Zeta Network Group. „Durch die Integration von SolvBTC in unser Treasury erhöhen wir die finanzielle Widerstandsfähigkeit mit einem Instrument, das die Knappheit von Bitcoin mit einer nachhaltigen Rendite kombiniert. Es ist ein maßvoller, institutioneller Ansatz für Wachstum."

Mit der Aufnahme von SolvBTC reiht sich die Zeta Network Group in eine wachsende Zahl von an der Nasdaq notierten Unternehmen ein, die neu darüber nachdenken, wie digitale Vermögenswerte in den Rahmen der Unternehmensfinanzierung passen. Anstatt Bitcoin passiv zu halten, prüfen börsennotierte Unternehmen nun strukturierte, renditestarke Instrumente, die zu Erträgen und Liquidität beitragen und gleichzeitig die regulatorischen Standards einhalten.

„Börsennotierte Unternehmen definieren neu, was es bedeutet, Bitcoin produktiv zu halten", sagte Ryan Chow, Geschäftsführer von Solv Protocol. „Mit SolvBTC bieten wir die erforderliche Struktur für die Einführung auf Treasury-Niveau und verbinden institutionelle Finanzen mit On-Chain-Infrastruktur.

Über die bilanziellen Auswirkungen hinaus markiert diese Transaktion den ersten Schritt der Zeta Network Group in einer umfassenderen Zusammenarbeit mit Solv Protocol, die einen Rahmen dafür schafft, wie tokenisierte Bitcoin-Instrumente an regulierten Kapitalmärkten teilnehmen können. Die über eine strukturierte Privatplatzierung durchgeführte Investition zeigt, dass die digitale Finanzierung mit der Governance des öffentlichen Marktes in Einklang gebracht werden kann und gleichzeitig die Verifizierung und Transparenz in der Kette beibehalten wird.

Informationen zur Zeta Network Group (Nasdaq: ZNB)

Die Zeta Network Group (Nasdaq: ZNB) ist ein in den USA börsennotiertes digitales Infrastruktur- und Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz von traditionellem Finanzwesen und digitaler Vermögensverwaltung leistet. Die Gruppe entwickelt eine Bitcoin-zentrierte institutionelle Finanzplattform, die die Verwaltung digitaler Vermögenswerte, die Aggregation von Bitcoin-Liquidität und nachhaltige Bitcoin-Mining-Aktivitäten in einem regulierten Nasdaq-Rahmen integriert.

Unter der Leitung eines globalen Teams von Finanz- und Technologieexperten definiert Zeta Network das institutionelle digitale Finanzwesen neu, indem es die Governance und Transparenz einer Aktiengesellschaft mit der Innovation und Skalierbarkeit von Blockchain verbindet, um eine vertrauenswürdige Brücke zwischen Kapitalmärkten und dezentralem Finanzwesen zu schaffen.

Weitere Informationen finden Sie unterir.thezetanetwork.com.

Informationen zum Solv-Protokoll

Das Solv-Protokoll ist die On-Chain-Bitcoin-Reserve, die TradFi, CeFi und DeFi überbrückt, um die 1-Billionen-Dollar-Bitcoin-Finanzwirtschaft anzutreiben. Mit seinem Vorzeigeprodukt SolvBTC ermöglicht es Privatanlegern und institutionellen Investoren, nachhaltige Renditen auf ihre Bitcoin-Bestände zu erwirtschaften und das härteste Geld der Welt von einem passiven Wertaufbewahrungsmittel in einen produktiven, global zugänglichen Finanzwert zu verwandeln. Solv Protocol wird von führenden Investoren unterstützt, darunter Binance Labs, Blockchain Capital, Laser Digital und OKX Ventures. Weitere Informationen finden Sie unter solv.finance

Für Medienanfragen

Alex Revutsky

alex@yapglobal.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen und beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten abweichen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über die erwartete finanzielle Leistung, die Strategie und die möglichen Auswirkungen der hier beschriebenen Transaktion. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie kein unangemessenes Vertrauen in diese zukunftsgerichteten Aussagen setzen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments Gültigkeit haben. Die Zeta Network Group übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

