Online-Broker FlatexDegiro schraubt Prognosen nach oben

München (Reuters) - Nach einem wachstumsstarken Quartal hat der Frankfurter Online-Broker FlatexDegiro seine Erwartungen für das gesamte Jahr zum zweiten Mal binnen drei Monaten deutlich nach oben geschraubt.

Der Umsatz werde 2025 um 10 bis 15 Prozent auf 530 bis 550 Millionen Euro wachsen, teilte FlatexDegiro am Mittwochabend mit. Bisher lag das Ziel bei 499 bis 518 Millionen Euro. Der Nettogewinn werde um 34 bis 43 Prozent auf 150 bis 160 Millionen Euro nach oben schnellen; bisher hatte FlatexDegiro 128 bis 139 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

Nach neun Monaten liegt der Umsatz mit 410 Millionen Euro um 16 Prozent über dem Vorjahr, allein im dritten Quartal wuchs er um 18 Prozent. Der Nettogewinn stieg um 41 Prozent auf rund 121 Millionen Euro. Dazu hätten neben dem starken Wachstum auch Einsparungen beigetragen, hieß es in der Mitteilung.

