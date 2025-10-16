Werbung ausblenden

Raketen treffen ukrainischen Truppenübungsplatz

KIEW (dpa-AFX) - In der Südukraine hat es nach dem Einschlag von zwei russischen ballistischen Raketen erneut Tote auf einem Ausbildungsplatz der ukrainischen Armee gegeben. "Wir sprechen den Familien und Nahestehenden der Getöteten unser Mitgefühl aus", teilte das Kommando der Heeresgruppe Süd bei Facebook mit. Wie viele Tote und Verletzte es gegeben hat, wurde nicht mitgeteilt. Der Angriff sei trotz aller Sicherheitsmaßnahmen in einem "relativ ruhigen Teil unseres Landes" im Hinterland erfolgt.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen die russische Invasion. Dabei hat Russland schon mehrfach auch größere Ansammlungen ukrainischer Soldaten mit Raketen getroffen./ast/DP/jha

