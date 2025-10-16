Raketen treffen ukrainischen Truppenübungsplatz
dpa-AFX · Uhr
KIEW (dpa-AFX) - In der Südukraine hat es nach dem Einschlag von zwei russischen ballistischen Raketen erneut Tote auf einem Ausbildungsplatz der ukrainischen Armee gegeben. "Wir sprechen den Familien und Nahestehenden der Getöteten unser Mitgefühl aus", teilte das Kommando der Heeresgruppe Süd bei Facebook mit. Wie viele Tote und Verletzte es gegeben hat, wurde nicht mitgeteilt. Der Angriff sei trotz aller Sicherheitsmaßnahmen in einem "relativ ruhigen Teil unseres Landes" im Hinterland erfolgt.
Die Ukraine wehrt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen die russische Invasion. Dabei hat Russland schon mehrfach auch größere Ansammlungen ukrainischer Soldaten mit Raketen getroffen./ast/DP/jha
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Trading-ImpulsDas Chartmuster dieser MDax-Aktie signalisiert solides Aufwärtspotenzialheute, 15:28 Uhr · onvista
Entsteht hier gerade eine Blase?Fünf Indikatoren zeigen, wie teuer US-Aktien wirklich sind14. Okt. · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 12.10.2025Trotz Rücksetzer am Freitag: Die Rally ist intakt12. Okt. · onvista