Werbung ausblenden

Schätzerkreis legt Prognose für Kassenfinanzen vor

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

BONN (dpa-AFX) - Der Schätzerkreis für die gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) hat seine Finanzprognose für das kommende Jahr vorgelegt. Aus den Schätzergebnissen ergebe sich für 2026 ein rechnerischer durchschnittlicher Zusatzbeitragssatz von 2,9 Prozent, teilte das Bundesamt für Soziale Sicherung nach Beratungen des Gremiums in Bonn mit. Dies liegt auf dem derzeitigen Durchschnittsniveau. Veränderungen bei den Finanzreserven der Kassen würden bei der Schätzung nicht berücksichtigt, hieß es ergänzend.

Auf der Basis der Schätzung macht das Bundesgesundheitsministerium nun zum 1. November einen "durchschnittlichen ausgabendeckenden Zusatzbeitrag" für 2026 bekannt, der eine Orientierungsmarke darstellt. Die Krankenkassen legen dann aber je nach eigener Finanzlage selbst fest, wie sie die Zusatzbeiträge für ihre Versicherten ansetzen. Diese kommen zum allgemeinen Beitragssatz von einheitlich 14,6 Prozent des Bruttolohns hinzu./sam/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Entsteht hier gerade eine Blase?
Fünf Indikatoren zeigen, wie teuer US-Aktien wirklich sind14. Okt. · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 12.10.2025
Trotz Rücksetzer am Freitag: Die Rally ist intakt12. Okt. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Inflation ist der Hauptgrund für steigende Goldpreise11. Okt. · Acatis
Alle Premium-News
Werbung ausblenden