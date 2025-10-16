TAGESVORSCHAU: Termine am 16. Oktober 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 16. Oktober 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 FIN: Nordea, Q3-Zahlen 06:45 CHE: ABB, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Docmorris, Q3-Trading-Update 07:00 CHE: Nestle, Q3-Umsatz 07:00 CHE: VAT Group, Q3-Umsatz 07:00 DEU: Sartorius, Q3-Zahlen (9.00 Pk) 07:00 DEU: Sartorius Stedim Biotech, Q3-Zahlen 07:10 DEU: Hypoport, Q3 erste operative Kennziffern 07:30 FRA: Pernod Ricard, Q1-Umsatz 07:30 TWN: TSMC, Q3-Zahlen 08:15 SWE: Investor AB, Q3-Zahlen 09:00 DEU: Merck KGaA, Kapitalmarkttag 09:30 DEU: Munich Re, Pk bei Rückversicherungstreffen in Baden-Baden 10:00 FRA: Pernod Ricard, Q1-Umsatz 13:00 USA: Travelers, Q3-Zahlen 18:00 FRA: EssilorLuxottica, Q3-Umsatz TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE SWE: EQT, Q3-Zahlen USA: Bank of New York Mellon, Q3-Zahlen USA: US Bancorp, Q3-Zahlen USA: KeyCorp, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 GBR: BIP 8/25 08:00 GBR: Industrieproduktion 8/25 08:00 GBR: Handelsbilanz 8/25 10:00 ITA: Verbraucherpreise 9/25 (detailliert) 11:00 EUR: Handelsbilanz 8/25 11:00 ITA: Handelsbilanz 8/25 12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 10/25 14:30 USA: Philadelphia-Fed-Index 10/25 16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 18:00 USA: EIA-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: Destatis: Zum Start der Heizsaison: Fehlende finanzielle Mittel für angemessenes Heizen und Verbraucherpreise für Heizenergieträger, Jahr 2024/ September 2025 09:00 DEU: #TransVerDay25 des Gesamtverbandes der Versicherer zu «Klimawandel: Realität zwischen Risiko und Rückzug», Berlin 09:00 DEU: Bundestag mit Regierungserklärung zum EU-Gipfel + 09.00 Regierungserklärung Bundeskanzler Friedrich Merz zum Europäischen Rat + 12.20 Erste Beratung Wehrdienst-Modernisierungsgesetz + 20.00 Abstimmung Paketboten-Schutzgesetz 09:30 DEU: Deutsch-Türkische Wirtschaftskonferenz, Berlin Es handelt sich um eine gemeinsame Veranstaltung der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Außenhandelskammer Türkei, Union der Kammern und Börsen der Türkei (TOBB) und der Türkisch-Deutschen Industrie- und Handelskammer (TD-IHK). 09:30 LUX: Urteil des EuGH zu Entschädigung bei Flugverspätung wegen Blitzschlag 11:00 DEU: BGH verhandelt zu Forderungen von Aktionären im Wirecard-Insolvenzverfahren USA: Zweiter und letzter Tag des Treffens der Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten SAF: Fortsetzung G20-Treffen der Umwelt- und Klimaminister (bis 17.10.25) USA: Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank

