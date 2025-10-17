EQS-AFR: Verbio SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Verbio SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Verbio SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



17.10.2025 / 14:22 CET/CEST

Hiermit gibt die Verbio SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2025

Ort:

https://www.verbio.de/investor-relations/berichte-praesentationen-earnings-calls/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2025

Ort:

https://www.verbio.de/en/investor-relations/reports-presentations-earnings-calls/

Sprache: Deutsch Unternehmen: Verbio SE Thura Mark 18 06780 Zörbig Deutschland Internet: www.verbio.de

