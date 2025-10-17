Werbung ausblenden

EQS-DD: artec technologies AG: Ingo Hoffmann, Verkauf

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

17.10.2025 / 18:27 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Ingo
Nachname(n):Hoffmann

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

artec technologies AG

b) LEI

39120071R60VADPVFW16 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0005209589

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
2,464 EUR6.134,13 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
2,4640 EUR6.134,1300 EUR

e) Datum des Geschäfts

14.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Tradegate
MIC:TGAT

17.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:artec technologies AG
Mühlenstr. 15-18
49356 Diepholz
Deutschland
Internet:www.artec.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

101350 17.10.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
artec technologies

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Entsteht hier gerade eine Blase?
Fünf Indikatoren zeigen, wie teuer US-Aktien wirklich sind14. Okt. · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 12.10.2025
Trotz Rücksetzer am Freitag: Die Rally ist intakt12. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden