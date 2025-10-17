EQS-DD: Rubean AG: M2 Venture GmbH, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



17.10.2025 / 17:57 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: M2 Venture GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Prof. Vorname: Stefan Nachname(n): Mittnik Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Rubean AG

b) LEI

391200FE9HIZMPWLOP18

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005120802

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 6,05 EUR 3.206,50 EUR 6,05 EUR 1.143,45 EUR 6,05 EUR 919,60 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 6,0500 EUR 5.269,5500 EUR

e) Datum des Geschäfts

16.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XFRA

