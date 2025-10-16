Taiwan Semiconductor sieht kein Ende des KI-Booms | Oracle im Fokus

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



Die Ergebnisse und Aussagen im Tech-Sektor bleiben überwiegend positiv. Vor allem Taiwan Semiconductor beeindruckt mit soliden Aussichten und sehr starken Margen. Salesforce profitiert von positiven Aussagen und Aussichten des Managements auf der gestrigen Analystenkonferenz. Im Tagesverlauf richten sich die Blicke auf den Analystentag von Oracle, und den Aussagen des Managements. Unter Druck stehen die Aktien von Hewlett Packard Enterprise. Im Vergleich zu der starken Performance von Dell, entwickelt sich die Geschäftslage hier eher enttäuschend. Ansonsten fallen die Reaktionen auf Quartalszahlen gemischt aus, mit JB Hunt, US Bancorp und der KeyCorp freundlich, während es bei Travelers bergab geht, mit keinen wesentlichen Reaktionen bei den Aktien von United Airlines und Bank of New York. Heute Abend stehen lediglich die Aktien von CSX im Fokus.



00:00 Intro

01:24 KI-Boom hält an: TSMC | Oracle | ASML | NVIDIA | Salesforce

05:38 Juliet Packard Enterprise: Ernüchterung bei Analystentag

07:02 Schätzungen für Q3 übertroffen | Finanz-Sektor stark

09:45 Makro-Einschätzungen der letzten Jahre zu pessimistisch

12:58 Handelskonflikt USA & China | Indien & Japan: kein russisches Öl mehr

16:53 Progressive | United Airlines | J. B. Hunt

19:18 Analysten: Morgan Stanley | Micron | Roblox | ASML u. m.



