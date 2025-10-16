Werbung ausblenden

Taiwan Semiconductor sieht kein Ende des KI-Booms | Oracle im Fokus

Markus Koch · Uhr
InfrastrukturKI
Artikel teilen:

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //

► Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *

Die Ergebnisse und Aussagen im Tech-Sektor bleiben überwiegend positiv. Vor allem Taiwan Semiconductor beeindruckt mit soliden Aussichten und sehr starken Margen. Salesforce profitiert von positiven Aussagen und Aussichten des Managements auf der gestrigen Analystenkonferenz. Im Tagesverlauf richten sich die Blicke auf den Analystentag von Oracle, und den Aussagen des Managements. Unter Druck stehen die Aktien von Hewlett Packard Enterprise. Im Vergleich zu der starken Performance von Dell, entwickelt sich die Geschäftslage hier eher enttäuschend. Ansonsten fallen die Reaktionen auf Quartalszahlen gemischt aus, mit JB Hunt, US Bancorp und der KeyCorp freundlich, während es bei Travelers bergab geht, mit keinen wesentlichen Reaktionen bei den Aktien von United Airlines und Bank of New York. Heute Abend stehen lediglich die Aktien von CSX im Fokus.

00:00 Intro
01:24 KI-Boom hält an: TSMC | Oracle | ASML | NVIDIA | Salesforce
05:38 Juliet Packard Enterprise: Ernüchterung bei Analystentag
07:02 Schätzungen für Q3 übertroffen | Finanz-Sektor stark
09:45 Makro-Einschätzungen der letzten Jahre zu pessimistisch
12:58 Handelskonflikt USA & China | Indien & Japan: kein russisches Öl mehr
16:53 Progressive | United Airlines | J. B. Hunt
19:18 Analysten: Morgan Stanley | Micron | Roblox | ASML u. m.

#finanzmarkt #eröffnungsglocke

► Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *
► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/
► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP
► Website: https://www.markuskoch.de/
► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum

*Werbung

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Nvidia
ASML
Oracle
TSMC (ADR)
Micron Technology
Dell
Salesforce
TSMC Taiwan Semiconductor
ASML Holding (ADR)
Roblox
Morgan Stanley
Hewlett Packard Enterprise
Progressive
United Airlines
CSX
U.S. Bancorp
JB Hunt
Keycorp
Bell AG
Enterprise Group

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Entsteht hier gerade eine Blase?
Fünf Indikatoren zeigen, wie teuer US-Aktien wirklich sind14. Okt. · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 12.10.2025
Trotz Rücksetzer am Freitag: Die Rally ist intakt12. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden