EQS-News: DeFi Technologies nimmt am 2025 Maxim Growth Summit teil

TORONTO, 18. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") ( Nasdaq: DEFT ) ( CBOE CA: DEFI ) ( GR: R9B ), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentralem Finanzwesen („DeFi") schließt, freut sich, seine Teilnahme am kommenden 2025 Maxim Growth Summit bekannt zu geben, der vom 22. bis 23. Oktober im Hard Rock Hotel NYC stattfindet. Diese renommierte Veranstaltung bringt Branchenführer, Innovatoren und führende Institutionen zusammen, um die neuesten Trends und Fortschritte in verschiedenen Branchen zu erkunden.

DeFi Technologies wird während der Veranstaltung Einzelgespräche mit institutionellen Investoren und leitenden Analysten von Maxim führen.

Zu den Hauptrednern gehören Larry Kudlow (Moderator, Fox News) und Christopher Ruddy ( Geschäftsführer, Newsmax Media). Im Rahmen der Konferenz finden außerdem Diskussionsrunden mit Geschäftsführern kleiner und mittelständischer Unternehmen statt, die von Analysten von Maxim Research moderiert werden. Die Diskussionsrunden werden eine Vielzahl von Branchen abdecken, darunter Biotechnologie, Stammzelltherapie, Augenheilkunde, künstliche Intelligenz, Energie und Bergbau, Drohnen und vieles mehr.

Weitere Informationen und das vollständige Programm des Maxim Growth Summit finden Sie unter www.maximgrp.com/2025-growth-summit .

Maxim Group LLC ist ein Full-Service-Investmentbanking-, Wertpapier- und Vermögensverwaltungsunternehmen mit Hauptsitz in New York. Das unabhängige Unternehmen in Mitarbeiterbesitz bietet eine umfassende Palette von Finanzdienstleistungen an, darunter Investmentbanking, private Vermögensverwaltung, globaler institutioneller Aktien-, Renten- und Derivatehandel, Aktienresearch und Prime-Brokerage-Dienstleistungen. Die Maxim Group LLC ist ein bei der US-Börsenaufsichtsbehörde („Securities and Exchange Commission", SEC) und der „Municipal Securities Rulemaking Board" (MSRB) registrierter Broker-Dealer und Mitglied der FINRA, SIPC und NASDAQ. Um mehr über Maxim Group LLC zu erfahren, besuchen Sie maximgrp.com.

Ergänzende Materialien und künftige Mitteilungen

Das Unternehmen hat auf seiner Website Materialien zur Verfügung gestellt, die die Diskussion seiner Ergebnisse begleiten sollen, zusammen mit bestimmten ergänzenden Finanzinformationen und anderen Daten. Wichtige Neuigkeiten und Informationen über das Unternehmen, einschließlich Präsentationen für Investoren und den Zeitplan zukünftiger Investorenkonferenzen, finden Sie im Bereich Investor Relations auf der Website des Unternehmens: https://defi.tech/investor-relations .

Analystenberichte zu DeFi Technologies

Eine vollständige Liste der Analystenberichte zu DeFi Technologies finden Sie hier: https://defi.tech/investor-relations#research .

Für Anfragen von institutionellen Anlegern, Fonds oder Family Offices wenden Sie sich bitte an: ir@defi.tech

Kommende Konferenzen Daten Stadt 2025 Maxim Growth Summit 23. Oktober New York City Cantor Crypto, AI/Energy Infrastructure Conference 10. bis 12. November Miami Benchmark 14th Annual Discovery One-on-One Investor Conference 4. Dezember New York City Northland Virtual Growth Conference 16. Dezember Virtuell

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. ( Nasdaq: DEFT ) ( CBOE CA: DEFI ) ( GR: R9B ) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung („DeFi") schließt. Als erster an der Nasdaq notierter digitaler Vermögensverwalter seiner Art bietet DeFi Technologies Aktienanlegern durch sein integriertes und skalierbares Geschäftsmodell eine diversifizierte Beteiligung in der breiteren dezentralen Wirtschaft. Dazu gehören Valour, das über regulierte ETPs Zugang zu mehr als fünfundsiebzig der weltweit innovativsten digitalen Vermögenswerte bietet, Stillman Digital, ein Prime Broker für digitale Vermögenswerte, der sich auf die Ausführung und Verwahrung in institutioneller Qualität konzentriert, Reflexivity Research, das führende Forschung im Bereich digitaler Vermögenswerte anbietet, Neuronomics, das quantitative Handelsstrategien und Infrastrukturen entwickelt, sowie DeFi Alpha, der interne Arbitrage- und Handelsbereich des Unternehmens. Mit seinem umfassenden Fachwissen im Bereich Kapitalmärkte und neue Technologien baut DeFi Technologies das institutionelle Tor zur Zukunft des Finanzwesens. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und X/Twitter . Weitere Informationen finden Sie auf https://defi.tech/

Tochtergesellschaften von DeFi Technologies

Informationen zu Valour

Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour") emittieren börsengehandelte Produkte („ETPs"), die es privaten und institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour ist Teil des Geschäftsbereichs Asset Management von DeFi Technologies. Wenn Sie weitere Informationen über Valour wünschen, ein Abonnement abschließen oder Updates erhalten möchten, besuchen Sie bitte valour.com .

Informationen zu Stillman Digital

Stillman Digital ist ein führender Anbieter von Liquidität für digitale Vermögenswerte, der grenzenlose Liquiditätslösungen für Unternehmen anbietet und sich auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung und Technologie konzentriert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.stillmandigital.com

Informationen zu Reflexivity Research

Reflexivity Research LLC ist ein führendes Forschungsunternehmen, das sich auf die Erstellung von qualitativ hochwertigen, detaillierten Forschungsberichten für die Bitcoin- und Digital-Asset-Branche spezialisiert hat, um Investoren wertvolle Einblicke zu gewähren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.reflexivityresearch.com/

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem das Wachstum des verwalteten Vermögens (Assets Under Management, AUM), Käufe im Rahmen des NCIB-Programms des Unternehmens, die bevorstehende Teilnahme des Unternehmens an Konferenzen, die Partnerschaft mit Canada Stablecorp, die Investition in Continental Stablecoin Inc., die Entwicklung eines vollständigen Sovereign-Finance-Frameworks mit SovFii, die Expansion digitaler Asset-ETPs, Staking- und Krediterträge aus dem verwalteten Vermögen von Valour, die geografische Expansion des Unternehmens sowie das Interesse und die Nachfrage der Anleger nach den ETPs von Valour; das Vertrauen der Anleger in digitale Vermögenswerte im Allgemeinen; Arbitragemöglichkeiten durch DeFi Alpha; das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Akzeptanz dezentraler Finanzdienstleistungen; die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften; sowie die Vorzüge oder potenziellen Renditen solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Produkten von Valour durch die Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des Sektors der dezentralisierten Finanzen und digitalen Vermögenswerte, Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentralisierte Finanzen und digitale Vermögenswerte, Preisschwankungen bei digitalen Vermögenswerten sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu erkennen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, prognostiziert oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.

