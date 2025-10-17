Salesforce wegen Urheberrechtsverletzung bei KI-Training verklagt

Washington (Reuters) - Salesforce ist von zwei Autorinnen wegen mutmaßlicher Urheberrechtsverletztung verklagt worden.

Der US-Cloud-Softwarekonzern soll Tausende Bücher ohne Genehmigung genutzt haben, um seine Künstliche Intelligenz (KI) zu trainieren, hieß es in einer Anklage, die auf Mittwoch datiert war. Die Schriftstellerinnen Molly Tanzer und Jennifer Gilmore werfen Salesforce vor, urheberrechtlich geschütztes Material verwendet zu haben, um ihre KI-Modelle der xGen-Reihe zu trainieren. Salesforce lehnte am Donnerstag eine Stellungnahme zu der Klage ab. Ähnliche Verfahren laufen gegen zahlreiche KI-Unternehmen.

