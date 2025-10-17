Werbung ausblenden

Trump: Hoffen Krieg ohne Tomahawks beenden zu können

dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump bevorzugt im Ringen um ein Ende des Ukraine-Kriegs andere Wege als eine Bereitstellung von amerikanischen Tomahawk-Marschflugkörpern für die Ukraine. Hoffentlich könne man den Krieg beenden, ohne über Tomahawks nachdenken zu müssen, sagte er bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus. Der US-Präsident bekräftige dabei erneut, dass auch die USA diese Waffe bräuchten.

Selenskyj hatte die US-Regierung in den vergangenen Wochen immer wieder um die Lieferung von Tomahawks gebeten - und sich von dem Treffen mit Trump grünes Licht dafür erhofft. Sein Land könnte mit Hilfe solcher Waffen eine offensivere Rolle bei der Abwehr des russischen Angriffskrieges einnehmen./fsp/DP/he

