Werbung ausblenden

Trump: Zweiertreffen mit Putin - aber in Kontakt mit Selenskyj

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will sich mit Kremlchef Wladimir Putin in Ungarn voraussichtlich zu zweit und damit ohne direkte Beteiligung der Ukraine treffen. Der Republikaner sagte bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus, es werde höchstwahrscheinlich ein Zweier-Treffen, aber man wolle mit Selenskyj zugleich in Kontakt bleiben. Es gebe viel böses Blut zwischen Moskau und Kiew. Trump ergänzte, man wolle es für jeden angenehm machen. Auf die eine oder andere Weise würden alle drei Seiten - Russland, Ukraine und USA - involviert sein - aber das könnte getrennt voneinander erfolgen, sagte er./rin/DP/he

Das könnte dich auch interessieren

Am Vormittag
Frankreichs Premier muss sich Misstrauensanträgen stellengestern, 05:50 Uhr · dpa-AFX
Frankreichs Premier muss sich Misstrauensanträgen stellen
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Entsteht hier gerade eine Blase?
Fünf Indikatoren zeigen, wie teuer US-Aktien wirklich sind14. Okt. · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 12.10.2025
Trotz Rücksetzer am Freitag: Die Rally ist intakt12. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden