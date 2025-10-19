WDH: Gewerkschaftskongress mit Merz, Klingbeil und Bas

(In der Meldung vom Samstag wurde im Leadsatz ein Grammatikfehler entfernt: Ihrem statt ihren.)

HANNOVER (dpa-AFX) - In Hannover kommt ab Sonntag die Gewerkschaft IGBCE

zu ihrem Gewerkschaftskongress zusammen.. 400 Delegierte beraten bis Freitag im Congress Center über die Ausrichtung der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie in den kommenden Jahren. Als Redner erwartet werden auch mehrere Spitzenpolitiker: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Montag, die SPD-Chefs Lars Klingbeil und Bärbel Bas am Mittwoch und Donnerstag.

Der Kongress findet der alle vier Jahre statt - und traditionell in Hannover. Am Sonntag startet er mit einer feierlichen Eröffnungsfeier. Sprechen werden dort auch die SGB-Chefin Yasmin Fahimi und Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD). Am Dienstag will sich IGBCE-Chef Michael Vassiliadis zur Wiederwahl stellen. Daneben stehen mehr als 500 Anträge stehen zur Beschlussfassung auf der Tagesordnung. Die Industriegewerkschaft hat nach eigenen Angaben mehr als 570.000 Mitglieder./fjo/DP/zb