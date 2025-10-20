Aktien New York Schluss: Starker Wochenauftakt - Entspannung im Zollstreit

NEW YORK (dpa-AFX) - Gestützt von Annäherungssignalen im Zollstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China sind die US-Aktienmärkte mit klaren Gewinnen in die neue Börsenwoche gestartet. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss am Montag 1,12 Prozent höher bei 46.706,58 Punkten. Der marktbreite S&P 500 legte um 1,07 Prozent auf 6.735,13 Zähler zu. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,30 Prozent auf 25.141,02 Punkte hoch.

Bereits vor dem Wochenende hatten Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum Handelsstreit mit China und nachlassende Sorgen im Bankensektor die Anleger etwas milde gestimmt. Eine neue Runde der Handelsgespräche ist für diese Woche in Malaysia zwischen US-Finanzminister Scott Bessent und dem chinesischen Vizepremier He Lifeng geplant./edh/he