ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Allianz auf 330 Euro - 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Allianz von 329 auf 330 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das dritte Quartal mit seinen üblicherweise in vielen Regionen höchsten Großschäden dürfte aus Wettersicht mild gewesen sein, schrieb Claudia Gaspari in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Versicherer. Auf die Aussichten habe dies bei rückläufiger Prämienentwicklung allerdings kaum Einfluss./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 16:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 03:00 / GMT

