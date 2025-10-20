Werbung ausblenden

EQS-AFR: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Group · Uhr
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: KWS SAAT SE & Co. KGaA / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
KWS SAAT SE & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

20.10.2025 / 16:15 CET/CEST
Hiermit gibt die KWS SAAT SE & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2025

Ort:

https://www.kws.com/corp/de/investoren/publikationen/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2025

Ort:

https://www.kws.com/corp/en/investors/publications/financial-reports/

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026

Ort:

https://www.kws.com/corp/de/investoren/publikationen/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026

Ort:

https://www.kws.com/corp/en/investors/publications/financial-reports/

Sprache:Deutsch
Unternehmen:KWS SAAT SE & Co. KGaA
Grimsehlstraße 31
37555 Einbeck
Deutschland
Internet:www.kws.de
