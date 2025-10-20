EQS-AFR: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
Hiermit gibt die KWS SAAT SE & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 23.09.2026
Ort:
https://www.kws.com/corp/de/investoren/publikationen/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 23.09.2026
Ort:
https://www.kws.com/corp/en/investors/publications/financial-reports/
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 23.09.2026
Ort:
https://www.kws.com/corp/de/investoren/publikationen/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 23.09.2026
Ort:
https://www.kws.com/corp/en/investors/publications/financial-reports/
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|KWS SAAT SE & Co. KGaA
|Grimsehlstraße 31
|37555 Einbeck
|Deutschland
|Internet:
|www.kws.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2215694 20.10.2025 CET/CEST