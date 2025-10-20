EQS-AFR: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: KWS SAAT SE & Co. KGaA / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

KWS SAAT SE & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



20.10.2025 / 16:15 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die KWS SAAT SE & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 23.09.2026

Ort:

https://www.kws.com/corp/de/investoren/publikationen/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 23.09.2026

Ort:

https://www.kws.com/corp/en/investors/publications/financial-reports/

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 23.09.2026

Ort:

https://www.kws.com/corp/de/investoren/publikationen/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 23.09.2026

Ort:

https://www.kws.com/corp/en/investors/publications/financial-reports/

Sprache: Deutsch Unternehmen: KWS SAAT SE & Co. KGaA Grimsehlstraße 31 37555 Einbeck Deutschland Internet: www.kws.de

