EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fresenius Medical Care AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
20.10.2025 / 13:57 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Fresenius Medical Care AG: Aktienrückkauf
Bekanntmachung nach Art.5 Abs.1 lit.b) der Verordnung (EU) Nr.596/2014
Erwerb eigener Aktien – Zwischenmeldung
Im Zeitraum vom 13. Oktober bis zum 17. Oktober 2025 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 338.754 Aktien der Fresenius Medical Care AG im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben, dessen Beginn am 11. August 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgemacht wurde.
Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:
|Datum
|Zurückgekaufte Aktien (Stück)
|Gewichteter Durchschnittskurs
(in EUR)
|Transaktionsbetrag
(in EUR)
|Handelsplatz
|15. Oktober 2025
|1.361
|46,0038
|62.611,14
|AQEU
|15. Oktober 2025
|67.022
|46,0738
|3.087.959,99
|CEUX
|15. Oktober 2025
|120.000
|46,1021
|5.532.256,58
|XETA
|16. Oktober 2025
|19.620
|45,9247
|901.042,45
|CEUX
|16. Oktober 2025
|96.251
|46,0487
|4.432.232,44
|XETA
|17. Oktober 2025
|34.500
|46,4876
|1.603.820,93
|XETA
Insgesamt wurden im Rahmen dieses Aktienrückkaufs bislang 3.915.008 Aktien erworben.
Der Erwerb der Aktien erfolgt durch ein von der Fresenius Medical Care AG beauftragtes Kreditinstitut.
Die Fresenius Medical Care AG wird über die Fortschritte des Aktienrückkaufs regelmäßig informieren, unter anderem durch Bekanntgabe der erforderlichen Informationen unter https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/aktien/aktienrueckkauf/.
20.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Fresenius Medical Care AG
|Else-Kröner-Straße 1
|61352 Bad Homburg
|Deutschland
|Internet:
|www.freseniusmedicalcare.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2215608 20.10.2025 CET/CEST
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–