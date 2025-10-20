LEG-Chef hält weitere Konsolidierung in der Immobilienbranche für möglich

FRANKFURT (dpa-AFX) - LEG -Chef Lars von Lackum schließt weitere Übernahmen nicht aus. "Es wäre (...) absurd zu sagen, dass es nicht weitere Konsolidierung geben kann", sagte der Manager dem "Handelsblatt" laut einer Vorabmeldung von Montag. Die aktuelle Börsenbewertung von LEG nannte von Lackum in dem Gespräch "nicht angemessen" verglichen mit der aktuellen Leistungsstärke des Unternehmens. "Dass unser Aktienkurs derzeit 50 Prozent unter dem Nettoinventarwert unserer Immobilien liegt, tut weh." LEG ist an der Börse momentan mit gut 5 Milliarden Euro bewertet./lew/mis/he