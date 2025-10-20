Werbung ausblenden

LEG-Chef hält weitere Konsolidierung in der Immobilienbranche für möglich

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - LEG -Chef Lars von Lackum schließt weitere Übernahmen nicht aus. "Es wäre (...) absurd zu sagen, dass es nicht weitere Konsolidierung geben kann", sagte der Manager dem "Handelsblatt" laut einer Vorabmeldung von Montag. Die aktuelle Börsenbewertung von LEG nannte von Lackum in dem Gespräch "nicht angemessen" verglichen mit der aktuellen Leistungsstärke des Unternehmens. "Dass unser Aktienkurs derzeit 50 Prozent unter dem Nettoinventarwert unserer Immobilien liegt, tut weh." LEG ist an der Börse momentan mit gut 5 Milliarden Euro bewertet./lew/mis/he

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
LEG Immobilien

Das könnte dich auch interessieren

TAG Immobilien – gelingt der Ausbruch?
gnubreW
14. Okt. · Société Générale
TAG Immobilien – gelingt der Ausbruch?
Börsendebüt
TKMS wird an der Börse mit 3,8 Milliarden Euro bewertetheute, 10:05 Uhr · Reuters
TKMS wird an der Börse mit 3,8 Milliarden Euro bewertet
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025
Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatilgestern, 19:59 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Europas Abhängigkeiten sind fatalgestern, 08:30 Uhr · onvista-Partners
Alle Premium-News
Werbung ausblenden