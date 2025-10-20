Börsendebüt
TKMS wird an der Börse mit 3,8 Milliarden Euro bewertet
Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: penofoto/Shutterstock.com
Frankfurt (Reuters) - Der U-Boot- und Fregatten-Hersteller TKMS wird bei seinem Börsendebüt mit 3,8 Milliarden Euro bewertet.
Der erste Kurs der Thyssenkrupp-Tochter wurde an der Frankfurter Börse am Montag mit 60 Euro festgestellt. Das lag deutlich über den Erwartungen von Analysten, die von einer Bewertung von 2,3 bis 2,7 Milliarden Euro ausgegangen waren. Thyssenkrupp hatte seinen Aktionären 49 Prozent der TKMS-Aktien ins Depot gebucht; sie erhielten für je 20 Thyssenkrupp-Papiere eine TKMS-Aktie. Thyssenkrupp gaben am Montag um rund 20 Prozent auf 9,69 Euro nach. Das Unternehmen wird damit noch mit gut sechs Milliarden Euro bewertet.
Das könnte dich auch interessieren
Produktion von U-Booten, Kriegsschiffen und SonarenThyssenkrupp-Marine-Tochter TKMS kommt am 20. Oktober an die Börse14. Okt. · Reuters
Tesla, Novo Nordisk, BMW, Mercedes-Benz, Rigetti Computing, Uranium Energy - Ausblick mit Egmond Haidt
gnubreW14. Okt. · BNP Paribas S.A.
Uranium Energy – Von Trumps Renaissance der Atomenergie und dem KI-Hype profitieren
gnubreW14. Okt. · BNP Paribas S.A.
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatilgestern, 19:59 Uhr · onvista
Trading-ImpulsDas Chartmuster dieser MDax-Aktie signalisiert solides Aufwärtspotenzial16. Okt. · onvista