TKMS wird an der Börse mit 3,8 Milliarden Euro bewertet

Frankfurt (Reuters) - Der U-Boot- und Fregatten-Hersteller TKMS wird bei seinem Börsendebüt mit 3,8 Milliarden Euro bewertet.

Der erste Kurs der Thyssenkrupp-Tochter wurde an der Frankfurter Börse am Montag mit 60 Euro festgestellt. Das lag deutlich über den Erwartungen von Analysten, die von einer Bewertung von 2,3 bis 2,7 Milliarden Euro ausgegangen waren. Thyssenkrupp hatte seinen Aktionären 49 Prozent der TKMS-Aktien ins Depot gebucht; sie erhielten für je 20 Thyssenkrupp-Papiere eine TKMS-Aktie. Thyssenkrupp gaben am Montag um rund 20 Prozent auf 9,69 Euro nach. Das Unternehmen wird damit noch mit gut sechs Milliarden Euro bewertet.