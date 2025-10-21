Werbung ausblenden

3M schraubt Gewinnziel weiter hoch - Sanierungsplan trotzt Zoll-Unsicherheiten

dpa-AFX · Uhr
Dividenden-Aristokraten
ST. PAUL (dpa-AFX) - Der US-Mischkonzern 3M wird nochmal zuversichtlicher für das laufende Jahr. Nachdem bereits im Juli die Jahresprognose angehoben wurde, setzte Konzernchef William Brown die Latte nun noch etwas höher. 2025 dürfte der bereinigte Gewinn je Aktie 7,95 bis 8,05 US-Dollar erreichen, teilte 3M am Dienstag in St. Paul mit. Zuvor waren 7,75 bis 8,00 Dollar avisiert worden. Analysten haben bislang durchschnittlich einen Gewinn knapp unter der neuen Zielspanne auf dem Zettel.

Die Ergebnisse des dritten Quartals fielen besser aus als erwartet. Der Umsatz stieg um 3,5 Prozent auf 6,5 Milliarden US-Dollar (5,6 Mrd Euro). Wechselkurs- und Portfolioeffekte ausgeklammert, fiel das Wachstum etwas schwächer aus. Das bereinigte Ergebnis je Aktie kletterte um 10 Prozent auf 2,19 Dollar.

"Ich bin sehr zufrieden mit dem Fokus unserer Teams auf die Wiederbelebung des organischen Umsatzwachstums und die Verbesserung der operativen Leistung, was zu einem weiteren starken Quartal geführt hat", sagte Konzernchef Brown laut Mitteilung. Er steht seit vergangenem Jahr an der Spitze von 3M und hat den Mischkonzern einer Sanierung unterzogen.

Die nun vorgelegten Geschäftszahlen und die erhöhte Prognose könnten signalisieren, dass sein Plan erfolgreich ist - trotz globaler Zölle und schwankender Nachfrage. Brown hatte unter anderem neue Produkte eingeführt, sowie die Produktion verlagert und Preisänderungen vorgenommen./lew/nas/mis

