Werbung ausblenden

Aktien Europa Schluss: Anleger lassen es ruhig angehen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

AMSTERDAM/LONDON/PARIS/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben nach den klaren Vortagesgewinnen am Dienstag einen Gang zurückgeschaltet. Der EuroStoxx 50 stieg im Handelsverlauf auf ein Rekordhoch, schloss aber nur 0,10 Prozent im Plus bei 5.686,83 Punkten.

Außerhalb des Euroraums gewann der britische FTSE 100 0,25 Prozent auf 9.426,99 Punkte, während der Schweizer SMI um 0,10 Prozent auf 12.622,70 Punkte sank. Der französische Cac 40 erklomm ebenfalls eine Bestmarke und endete 0,64 Prozent höher bei 8.258,86 Zählern.

Analyst Christian Henke vom Broker IG Markets führte die verhaltene Tendenz auf Skepsis zurück, dass sich die USA und China im Handelsstreit schnell einigen werden. "Die Staatsführung in Peking scheint nicht klein beigeben zu wollen, vor allem was die Exportkontrollen von Seltenen Erden angeht", bemerkte Analyst Christian Henke vom Broker IG Markets./edh/he

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Biogen bietet jetzt ein Chance/Risiko-Verhältnis von 3:1heute, 15:30 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025
Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatil19. Okt. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Europas Abhängigkeiten sind fatal19. Okt. · onvista-Partners
Alle Premium-News
Werbung ausblenden