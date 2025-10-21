EQS-News: Ecuador ist bereit, gegen Fusarium-Plage vorzugehen und Bananenexporte aufrechtzuerhalten

EQS-News: AEBE / Schlagwort(e): Sonstiges

GUAYAQUIL, Ecuador, 21. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Fusarium TR4, die derzeit am meisten gefürchtete Seuche für Bananenplantagen, die bereits in lateinamerikanischen Ländern wie Kolumbien, Venezuela und Peru große Schäden verursacht hat, bedroht Ecuador, den weltweit führenden Bananenexporteur. Das Land hat jahrelang Protokolle ausgearbeitet, um einen Ausbruch des Pilzes einzudämmen und weiterhin Bananen in mehr als 70 Länder der Welt zu liefern.

Seitdem Fusarium vor sechs Jahren erstmals in Lateinamerika nachgewiesen wurde, ist es Ecuador gelungen, den Erreger außerhalb seiner Landesgrenzen zu halten. Ein kürzlich aufgetretener Verdachtsfall auf einer sieben Hektar großen Farm in Santa Rosa, nahe der Grenze zu Peru, löste jedoch alle im Laufe der Jahre entwickelten Eindämmungsprotokolle aus.

Der Fall, dessen Bestätigung noch aussteht, hat zu sofortigen Eindämmungsmaßnahmen geführt und wurde zu einem der Hauptdiskussionsthemen auf der Banana Time 2025, bei der Fachleute aus Ländern wie Brasilien, Kolumbien, Venezuela und Peru im ecuadorianischen Guayaquil zusammenkamen, um ihre Erfahrungen und neueste wissenschaftliche Fortschritte bei der Neutralisierung von TR4 auszutauschen.

Auf dem Treffen, das vom Verband der ecuadorianischen Bananenexporteure (AEBE), dem wichtigsten Exportverband des Landes, organisiert wurde, äußerte sich der Minister für Landwirtschaft, Viehzucht und Fischerei, Danilo Palacios, zuversichtlich, dass der Sektor in der Lage ist, großen Bedrohungen zu begegnen, und verwies auf erfolgreiche Fälle wie die Bekämpfung der Black Sigatoka (auch bekannt als Black Leaf Streak, Schwarze Blattmasern).

„Dieser Alarm in Santa Rosa hat den Notfallplan aktiviert", sagte der Unterstaatssekretär für strategische Landwirtschaftsketten im Landwirtschaftsministerium, Gustavo Cepeda, und fügte hinzu, dass ein Schulungsplan für Erzeuger ausgearbeitet wird.

„Alle Anstrengungen, die wir mit Finanzierungen, Krediten oder der Lieferung von Kits zur Bekämpfung unternehmen, werden nicht ausreichen, wenn nicht jeder Erzeuger und jeder Akteur in der Kette Verantwortung übernimmt", sagte er und kündigte die Einsetzung eines interinstitutionellen Ausschusses an, der alle Akteure der Wertschöpfungskette zusammenbringen wird, um gemeinsame Verpflichtungen und Maßnahmen zu koordinieren.

Als Vorbild dienen Ecuador Länder wie Kolumbien, Australien und die Philippinen, denen es bereits gelungen ist, die Ausbreitung des Pilzes zu kontrollieren. Der Schlüssel, so waren sich die Experten einig, liegt in der Schulung in Biosicherheitsmaßnahmen, in der wissenschaftlichen Forschung und in der Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen Sektor, Wirtschaftsverbänden und der Wissenschaft.

